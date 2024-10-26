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«Ман Сити» — «Саутгемптон»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ 26 октября

«Ман Сити» — «Саутгемптон»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ 26 октября
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Ман Сити» — «Саутгемптон».

Ставка: обе забьют за 2.11.

«Только в страшном сне можно представить, что «святые» приедут и зацепят очки в игре с «Манчестер Сити». Это команды из разных лиг, и они абсолютно несопоставимы по классу, уровню, мастерству.

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
26 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Саутгемптон
Саутгемптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сити» одержал очень тяжёлую победу над «Вулверхэмптоном» в прошлом матче чемпионата Англии, забив на последней минуте. Потом клуб покуражился со «Славией» в Лиге чемпионов и забил пять мячей, в привычно отличной форме находится и Холанд. Но здесь уровень сопротивления будет другим. Хотя, конечно, «святые» побьются при поддержке болельщиков.

Думаю, важно отметить фактор, что в семи из восьми последних матчей «Манчестер Сити» выделяется тенденция на «обе забьют». В этот раз такое тоже может случиться. Понятно, что наполнение атаки у «Саутгемптона» не такое серьёзное, но «Сити» часто вальяжно относится именно к таким соперникам и даёт возможность им подышать. К тому же в трёх из пяти прошлых очных встреч между командами сыграла ставка на «обе забьют», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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