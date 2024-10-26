«Реал» Мадрид — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Барселона».

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 8.20.

«Эль-класико» состоится в рамках 11-го тура чемпионата Испании — «Реал» Мадрид будет дома принимать «Барселону». Все будут смотреть. Это важная встреча ещё и двух лидеров Примеры; кто выиграет тут, у того и будет преимущество перед соперником. Этот факт добавляет накала их и без того эмоциональному противостоянию.

На неделе обе команды провели тяжёлые матчи в рамках Лиги чемпионов с немцами. Они имеют определяющее значение для «класико». Так, «Реал» повторил финал ЛЧ — встречался с «Боруссией» Дортмунд. Первый тайм команда Анчелотти явно проиграла, дважды пропустила. Но вот во второй 45-минутке дела пошли в гору у «сливочных». К тому же, «Боруссия» начала играть на удержание счёта, что плохо для неё обернулось. Пять мячей забил «Реал», хет-трик у Винисиуса — 5:2 в итоге.

А вот у «Барселоны» была важнейшая игра с «Баварией», Для команды Флика она имела важное историческое значение. И каталонцы действительно хорошо сыграли, быстро забили. Да, инициатива переходила в их матче к мюнхенцам. Но «Барса» не теряла головы, уверенно держалась и забила четыре гола в итоге — 4:1, прекрасная игра в исполнении Рафиньи.

В чемпионате Испании «Барселона» выступала лучше в этом сезоне. У неё было всего одно поражение — 2:4 от «Осасуны». «Реал» же в Ла Лиге не проигрывал, но у него было несколько ничьих, не всегда с тяжёлыми соперниками. В итоге сейчас команда Флика лидирует с 27 очками, а «Реал» отстаёт от неё на три очка.

В целом встреча обещает быть очень интересной. Обе команды не всегда демонстрируют доминирующие матчи. Инициатива в их игре может переходить от одного клуба к другому. «Барса» может начать матч так же уверенно, как и с «Баварией», а «Реал» во втором тайме начнёт отыгрываться.

Тяжело тут однозначно говорить о фаворите, но я всё же поверю в победу мадридцев со счётом 2:1. Вряд ли доминирующая победа хозяев поля тут будет. Каталонцы будут активно сопротивляться. Но перевес всё же на стороне «Реала» для меня», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».