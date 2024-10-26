«Реал» — «Барселона»: прогноз Романа Гутцайта на центральный матч 11-го тура Примеры

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Барселона».

Ставка: ничья и обе забьют за 4.10.

«В эти выходные пройдет главный матч не только испанского футбола, но и, возможно, всех европейских чемпионатов — знаменитое «эль-класико». В Мадриде «Реал» будет принимать «Барселону».

Обе команды одержали крупные победы накануне этой встречи в играх Лиги чемпионов. «Реал» смог дома разгромить дортмундскую «Боруссию» со счетом 5:2. При этом нужно отметить, что к перерыву команда Карло Анчелотти уступала со счетом 0:2 и все пять мячей были забиты в последние полчаса этой встречи. Солировал Винисиус, который оформил хет-трик. И, в принципе, конечно, атакующая группа «Реала» сейчас может напугать абсолютно любого соперника, чего не скажешь об обороне. В Лиге чемпионов «Реал» пропускал в каждом из трех матчей турнира.

«Барселона», в отличие от «Реала», сразу взялась за дело и забила ворота «Баварии» уже на первой минуте. У «Барсы» тоже есть свой герой — Рафинья, отметился тремя мячами, а «Барселона» победила «Баварию» со счетом 4:1.

Барселона имеет на 3 очка больше и, стратегически, ничья в выездном матче против мадридского «Реала», по идее, ее должна устраивать. Но есть полное ощущение, что моменты будут у обеих команд. «Барселона» уже хороша, выстроена, много атакует, очень много забивает. При этом стоит обратить внимание на тактический нюанс: у «Барселоны» очень высоко играет линия обороны. В матче против «Баварии», статусного соперника, все защитники постоянно располагались буквально на центральной линии, когда мяч был на половине поля «Баварии».

Если «Барса» будет играть в том же стиле против мадридского «Реала», то не исключено, что очень быстрое нападение в лице Родриго, Мбаппе и, конечно же, Винисиуса, будут получать очень много пространства за спинами защитников «Барселоны». И на это, конечно, стоит обратить особое внимание тренеру команды Ханси Флику. В общем, мне кажется, что нас ждет обмен голами, а матч может завершиться вничью.

Мой прогноз на эту встречу – ничья + обе команды забьют», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».