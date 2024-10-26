Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» Мадрид — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры

«Реал» Мадрид — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Реал» Мадрид — «Барселона».

Ставка: ТБ 3 за 1.65.

«Матч «Реала» и «Барселоны» станет 189-м «эль-класико» в истории. Команды подошли к нему в оптимальной форме. «Реал» обыграл в Лиге Чемпионов дортмундскую «Боруссию» (5:2), а «Барселона» уверенно разобралась с мюнхенской «Баварией» (4:1).

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барса» идёт в Ла Лиге без потери очков, «Реал» также не проигрывал, но у него есть три ничьих.

Лидер «Барселоны» Роберт Левандовски проводит просто потрясающий старт сезона, забив 12 мячей в 10 встречах испанского чемпионата. У «Реала» всё чаще возникают проблемы в защите против контратак, и тут у «Барселоны» есть шанс.

В то же время защита «Барсы» также будет испытана на прочность, ведь в арсенале «Реала» – скорость Винисиуса и умение Родриго быстро менять направления атаки.

В этот раз достаточно сложно оценить шансы обеих команд на победу в грядущем «эль классико». Учитывая форму команд и статусность матча, поставим на тотал больше 3 голов», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Реал» — «Барселона»: у Флика нет шансов? Против статистики не попрёшь!
«Реал» — «Барселона»: у Флика нет шансов? Против статистики не попрёшь!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android