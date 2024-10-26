«Реал» Мадрид — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Реал» Мадрид — «Барселона».

Ставка: ТБ 3 за 1.65.

«Матч «Реала» и «Барселоны» станет 189-м «эль-класико» в истории. Команды подошли к нему в оптимальной форме. «Реал» обыграл в Лиге Чемпионов дортмундскую «Боруссию» (5:2), а «Барселона» уверенно разобралась с мюнхенской «Баварией» (4:1).

«Барса» идёт в Ла Лиге без потери очков, «Реал» также не проигрывал, но у него есть три ничьих.

Лидер «Барселоны» Роберт Левандовски проводит просто потрясающий старт сезона, забив 12 мячей в 10 встречах испанского чемпионата. У «Реала» всё чаще возникают проблемы в защите против контратак, и тут у «Барселоны» есть шанс.

В то же время защита «Барсы» также будет испытана на прочность, ведь в арсенале «Реала» – скорость Винисиуса и умение Родриго быстро менять направления атаки.

В этот раз достаточно сложно оценить шансы обеих команд на победу в грядущем «эль классико». Учитывая форму команд и статусность матча, поставим на тотал больше 3 голов», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».