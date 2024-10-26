«Реал» Мадрид — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Барселона».

Ставка: 3-4 гола в матче за 2.14.

«Реал» — «Барселона» — это всегда история с чистого листа, это всегда колоссальное напряжение и ожидания, особенно сейчас, когда обе команды на ходу и устроили шоу в матчах Лиги чемпионов с хет-триками Винисиуса и Рафиньи. Сейчас обе команды хороши.

Мне кажется, что «Барселона» чуть предпочтительнее. Команда очень быстро приняла идеи Флика, отличный прессинг, восхитительная физическая форма. Но у «Барсы» есть изъян, который «Реал» может использовать. «Барселона» играет с очень высокой линией обороны, ловя соперника в офсайды. Я бы в этом матче рассмотрел бы индивидуальный тотал «Реала» по офсайдам. Винисиус и Мбаппе обладают высокой скоростью, думаю, что Анчелотти на этом будет строить свою игру.

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В последние годы «Реал» возит «Барселону» — четыре победы подряд у мадридцев. Надо как-то эту неприятную тенденцию Флику менять. Но в исход матча я лезть не буду. Думаю, что хороший вариант — тотал 3-4 гола», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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