«Реал» Мадрид — «Барселона»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу Примеры

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Барселона».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.01.

«Реал» Мадрид и «Барселона» сыграют в 11-м туре чемпионата Испании. Весь мир с нетерпением ждёт этого противостояния двух, наверное, на сегодняшний день почти лучших команд в мире. Конечно, мы не забываем про «Манчестер Сити».

Вы знаете, в этом матче, где играют лучшие, наверное, игроки линии атаки, мы будем рассматривать для ставки количество забитых мячей. Думаю, их будет больше 3.5. Кто победит тут? Ну наверное, я бы отдал предпочтение «Реалу» тут.

Но этот матч очень сложный для прогноза. Потому что я видел «Барселону», это просто космос, то, как они сыграли против «Баварии» в ЛЧ. Это гениально. Ну и, опять же, «Реал» Мадрид, который проигрывал 0:2 в первом тайме матча с «Боруссией», а потом забил пять в спокойном состоянии.

Поэтому здесь у меня два варианта для ставки – тотал больше 3.5 или даже больше четырёх, ну и, возможно, победа «Реала», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».