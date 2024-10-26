«Реал» Мадрид — «Барселона»: ставка Эльвина Керимова на встречу Примеры

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Барселона».

Ставка: «Барселона» не проиграет за 1.75.

«11-й тур Ла Лиги — «Реал» против «Барселоны». Мадридцы обыграли «Боруссию» в прошлом туре Лиги чемпионов, проигрывая 0:2 после первого тайма. Клуб победил немцев в целом по делу, потому что «Реал» смог перевернуть игру во втором тайме, да и в первом — были моменты. Конечно, есть вопросы еще и к тренеру дортмундцев Шахину, к его заменам, которые, в общем, испортили игру. В любом случае «Реал» не переставал верить в себя, перевернул сложный матч по сценарию. Винисиус хет-трик оформил. В общем, в очередной раз команда Анчелотти переворачивает матч в ЛЧ.

Сейчас в соперниках у «Реала» — «Барселона». Она тоже одержала победу в Лиге чемпионов над клубом из Германии. Тоже каталонцы выиграли дома, тоже сделали это с разгромным счётом. Хотя там у них был другой сценарий. При этом «Барса» тоже победила по делу. Она воспользовалась высокой линией защиты «Баварии» и сама играла с высокой линией защиты. Сценарий был удобный для «Барселоны», она первой забила и меньше владела мячом. В общем, команда Флика просто атаковала на пространстве. Потрясающий матч выдал Рафинья, забивший три гола. В целом сейчас сказка «Барселоны» с Фликом продолжается на старте этого сезона.

Я, честно говоря, наверное, рискнул бы в своём прогнозе. Я возьму ставку «Барселона» не проиграет» с коэффициентом 1,75. Да, «Реал» тут фаворит, ещё и у себя дома. Но «Барса» так хороша сейчас, у неё многое получается. Она ведь проиграла только «Осасуне» в Ла Лиге, неудача с «Монако» в Лиге чемпионов была не полноценной – там рано удалили игрока у каталонцев.

Мне кажется, что у «Реала» сейчас даже больше проблем. Понятно, что «Реал» остаётся «Реалом». У него сложности в позиционном нападении, сложности с адаптацией Мбаппе, с интеграцией его в игру с травмами. А у «Барселоны», наоборот, всё возвращаются из лазарета. Хотя у «Реала» тоже понемногу игроки возвращаются. Но в любом случае думаю, что «Барселона» тут не проиграет», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».