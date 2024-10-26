«Реал» — «Барселона». Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на «эль класико»

26 октября в 11-м туре чемпионата Испании «Реал» примет «Барселону». Встреча в Мадриде стартует в 22:00 мск. Пока соперники выявляют сильнейшего в «эль класико», любой клиент БЕТСИТИ может получить фрибет до 2000 рублей.

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Грядущий поединок может стать для хозяев историческим. «Реал» не знает поражений в рамках Ла Лиги на протяжении 42 матчей подряд. В последний раз команда Карло Анчелотти проигрывала в чемпионате Испании ещё в сентябре прошлого года. Рекорд состоит из 43 игр кряду и принадлежит «Барселоне», установившей его в сезонах-2016/2017 и 2017/2018.

«Барселона» подходит к противостоянию в отличном настроении. Коллектив Ханс-Дитера Флика победил в девяти из десяти матчей текущего сезона Ла Лиги и забил 33 гола. У каталонцев не только с отрывом самая результативное нападение турнира. На своём поле сине-гранатовые победили во всех четырёх встречах чемпионата. К тому же в прошлом туре после травмы спустя 11 месяцев на поле вернулся полузащитник Гави. Это серьёзное усиление для гостей.

«Реал» набрал 24 очка, занимает вторую строчку и на три балла отстаёт от лидирующей «Барселоны». Статистика личных встреч на стороне хозяев. В четырёх последних официальных очных матчах неизменно побеждал коллектив из Мадрида.

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