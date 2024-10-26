UFC 308: полный кард, список всех боёв, где смотреть в прямом эфире

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 308. Главным событием вечера станет титульный поединок в полулёгком весе. Свою защиту проведёт действующий чемпион Илия Топурия. Его соперник — второй номер рейтинга Макс Холлоуэй.
В соглавном бою сразятся Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев. А ещё в основном карде мы увидим два поединка с участием россиян — Магомед Анкалаев встретится с Александаром Ракичем, а Шара Буллет — с Арменом Петросяном.
Бои предварительного карда начнутся в 17:00 мск, а основной кард стартует в 21:00. Посмотреть трансляцию турнира UFC 308 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
Основной кард:
- Илия Топурия — Макс Холлоуэй;
- Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев;
- Лерон Мёрфи — Дэн Иге;
- Магомед Анкалаев — Александар Ракич;
- Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян.
Предварительный кард:
- Джефф Нил — Рафаэль дос Аньос;
- Мыктыбек Оролбай — Матеуш Ребецки;
- Саид Нурмагомедов — Даниэль Сантос;
- Бруно Феррейра — Абусупьян Магомедов;
- Кеннеди Нзечукву — Джастин Тафа;
- Фарид Башарат — Виктор Уго;
- Бруно Силва — Исмаил Наурдиев;
- Ринат Фахретдинов — Карлос Леал Миранда;
- Ибо Аслан — Раффаэль Серкейра.
В главном поединке за чемпионский титул Топурия — фаворит у букмекеров, на его победу дают коэффициент 1.41, в то время как на Холлоуэя можно поставить за 3.00.
В соглавном бою на победу Чимаева дают коэффициент 1.38, а на успех Уиттакера – 3.15.