UFC 308: полный кард, список всех боёв, где смотреть в прямом эфире

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 308. Главным событием вечера станет титульный поединок в полулёгком весе. Свою защиту проведёт действующий чемпион Илия Топурия. Его соперник — второй номер рейтинга Макс Холлоуэй.

В соглавном бою сразятся Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев. А ещё в основном карде мы увидим два поединка с участием россиян — Магомед Анкалаев встретится с Александаром Ракичем, а Шара Буллет — с Арменом Петросяном.

Бои предварительного карда начнутся в 17:00 мск, а основной кард стартует в 21:00. Посмотреть трансляцию турнира UFC 308 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Основной кард:

Илия Топурия — Макс Холлоуэй;

Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев;

Лерон Мёрфи — Дэн Иге;

Магомед Анкалаев — Александар Ракич;

Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян.

Предварительный кард:

Джефф Нил — Рафаэль дос Аньос;

Мыктыбек Оролбай — Матеуш Ребецки;

Саид Нурмагомедов — Даниэль Сантос;

Бруно Феррейра — Абусупьян Магомедов;

Кеннеди Нзечукву — Джастин Тафа;

Фарид Башарат — Виктор Уго;

Бруно Силва — Исмаил Наурдиев;

Ринат Фахретдинов — Карлос Леал Миранда;

Ибо Аслан — Раффаэль Серкейра.

В главном поединке за чемпионский титул Топурия — фаворит у букмекеров, на его победу дают коэффициент 1.41, в то время как на Холлоуэя можно поставить за 3.00.

В соглавном бою на победу Чимаева дают коэффициент 1.38, а на успех Уиттакера – 3.15.