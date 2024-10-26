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UFC 308: полный кард, список всех боёв, где смотреть в прямом эфире

UFC 308: полный кард, список всех боёв, где смотреть в прямом эфире
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26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 308. Главным событием вечера станет титульный поединок в полулёгком весе. Свою защиту проведёт действующий чемпион Илия Топурия. Его соперник — второй номер рейтинга Макс Холлоуэй.

Прогноз на главный бой UFC 308:
Илия Топурия — Макс Холлоуэй. Матадор защитит титул чемпиона!
Илия Топурия — Макс Холлоуэй. Матадор защитит титул чемпиона!

В соглавном бою сразятся Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев. А ещё в основном карде мы увидим два поединка с участием россиян — Магомед Анкалаев встретится с Александаром Ракичем, а Шара Буллет — с Арменом Петросяном.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Илия Топурия — Макс Холлоуэй
26 октября 2024, суббота. 23:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Макс Холлоуэй

Бои предварительного карда начнутся в 17:00 мск, а основной кард стартует в 21:00. Посмотреть трансляцию турнира UFC 308 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Основной кард:

  • Илия Топурия — Макс Холлоуэй;
  • Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев;
  • Лерон Мёрфи — Дэн Иге;
  • Магомед Анкалаев — Александар Ракич;
  • Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян.

Предварительный кард:

  • Джефф Нил — Рафаэль дос Аньос;
  • Мыктыбек Оролбай — Матеуш Ребецки;
  • Саид Нурмагомедов — Даниэль Сантос;
  • Бруно Феррейра — Абусупьян Магомедов;
  • Кеннеди Нзечукву — Джастин Тафа;
  • Фарид Башарат — Виктор Уго;
  • Бруно Силва — Исмаил Наурдиев;
  • Ринат Фахретдинов — Карлос Леал Миранда;
  • Ибо Аслан — Раффаэль Серкейра.

В главном поединке за чемпионский титул Топурия — фаворит у букмекеров, на его победу дают коэффициент 1.41, в то время как на Холлоуэя можно поставить за 3.00.

В соглавном бою на победу Чимаева дают коэффициент 1.38, а на успех Уиттакера – 3.15.

Уиттакер не станет проблемой для Борза:
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев. Борз пройдёт самую серьёзную проверку!
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев. Борз пройдёт самую серьёзную проверку!
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