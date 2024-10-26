Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян: прогноз на бой UFC 308

26 октября в октагоне «Этихад-Арены» в Абу-Даби состоится турнир UFC 308, который порадует нас россыпью ярких поединков. В одном из них Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, будет драться с Арменом Петросяном. Начало — не ранее 21:00 мск.

Прогноз: Шара Буллет победит досрочно за 2.80.

Раньше нередко Шара Буллет и Петросян тренировались вместе, проводили спарринги в Махачкале. Поэтому они могут знать о сильных и слабых сторонах друг друга.

В целом если поединок пройдёт в стойке, а это почти наверняка так и будет, то у Магомедова будет преимущество. Он постоянно прогрессирует, у него в арсенале есть огромное количество хитрых комбинаций, новых техник и не только.

Мы предлагаем рискнуть и взять досрочную победу Шарабутдина за 2.80. Россиянин уверен, что Армен однозначно начнёт с ним бороться. Если он так считает, то наверняка оттачивал мастерство защиты от тейкдаунов. В общем, Шара Буллет будет готов ко всему, и это хорошо.