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Магомед Анкалаев — Александар Ракич: прогноз на бой UFC 308

Магомед Анкалаев — Александар Ракич: прогноз на бой UFC 308
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26 октября в октагоне «Этихад Арены» в Абу-Даби состоится турнир UFC 308, который порадует нас россыпью ярких поединков. В одном из них Магомед Анкалаев будет драться с Александаром Ракичем. Начало — не ранее 21:30 мск.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Александар Ракич
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Александар Ракич

Прогноз: победа Анакалаева досрочно за 2.48.

За Анкалаева даже как-то обидно. Он уже давно мог бы носить пояс чемпиона. Как будто судьба против этого или организация откладывает это событие на потом. Когда он дрался за вакантный титул с Яном Блаховичем, судьи зафиксировали очень спорную ничью. Следующий бой с Джонни Уокером был остановлен врачом после запрещённого удара коленом из-за состояния бразильца.

Но реванш состоялся, и Магомед выиграл уверенно нокаутом во втором раунде. Он выглядел на голову лучше Уокера. Однако, чтобы подраться за титул чемпиона с Перейрой, ему необходимо пройти ещё одного соперника.

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Ракич прошёл нелёгкий путь восстановления после травмы колена, которую получил в поединке с Яном Блаховичем в 2022 году. Он вернулся в октагон в 2024-м и сразу же потерпел поражение от Иржи Прохазки техническим нокаутом. Вся уверенность Александара улетучилась. Есть сомнения, что после такой тяжёлой травмы он сможет вернуть форму.

Анкалаев самоуверен, он пребывает на подъёме и мотивирован тем, что следующий его бой станет титульным. Вряд ли Ракич в таком состоянии представляет серьёзную угрозу для россиянина. Поставим на досрочную победу Магомеда за 2.48.

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