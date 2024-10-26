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Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев: прогноз на бой UFC 308

Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев: прогноз на бой UFC 308
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26 октября в октагоне «Этихад Арены» в Абу-Даби состоится турнир UFC 308, который порадует нас россыпью ярких поединков. В соглавном бою Роберт Уиттакер будет драться с Хамзатом Чимаевым. Начало — не ранее 22:30 мск.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев
26 октября 2024, суббота. 22:30 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Хамзат Чимаев

Прогноз: победа Чимаева болевым или удушающим за 3.65.

Уиттакер хочет доказать всем, что является одним из лучших бойцов на планете. И да, в последних двух поединках мы стали свидетелями лучшей версии Роберта. Он стал точнее наносить удары, научился быть терпеливым и одержал две победы. Он выиграл единогласным решением у Пауло Косты, а в минувшем поединке нокаутировал Икрама Алискерова в первом раунде, получив приз за выступление вечера.

Чимаева мы не видели в октагоне ровно год. Он пережил болезни и травмы, чтобы вернуться и доказать, что остаётся одним из лучших. Последний бой Хамзата состоялся 21 октября 2023 года. Решением большинства судей он одолел Камару Усмана.

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К предстоящему поединку Борз готовился в России. Причём он старался оставаться в тени и был не так активен в медиапространстве, как прежде. Хамзат понимает, что бой с Уиттакером может стать ключевым на пути к титульному поединку. Поэтому можно ответственно заявить, что он выбрал правильный подход.

Мы считаем, что изменения в тренировочном лагере смогут стать решающим фактором в бою. Борьба Чимаева намного круче, чем у Уиттакера. Благодаря этому мастерству Борз будет доминировать в поединке. Отдадим предпочтение Хамзату и предложим поставить на его досрочную победу болевым или удушающим за 3.65.

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