Назван фаворит матча АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль»

В воскресенье, 27 октября, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится центральный матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Ливерпуль». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Эксперты отдают предпочтение подопечным Микеля Артеты. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.55. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 2550 рублей.

При этом победа «Ливерпуля» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90.

В ничейный исход аналитики верят меньше всего, ведь коэффициент на него находится в районе 3.50.

Любопытно также, что много голов от принципиального противостояния не ждут: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.90. На гол в каждом тайме дают 1.80.