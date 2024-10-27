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Назван фаворит матча АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль»

Назван фаворит матча АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль»
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В воскресенье, 27 октября, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится центральный матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Ливерпуль». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

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Эксперты отдают предпочтение подопечным Микеля Артеты. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.55. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 2550 рублей.

При этом победа «Ливерпуля» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90.

В ничейный исход аналитики верят меньше всего, ведь коэффициент на него находится в районе 3.50.

Любопытно также, что много голов от принципиального противостояния не ждут: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.90. На гол в каждом тайме дают 1.80.

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