«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (0) за 1.81.

«Арсенал» отстаёт от самого «Ливерпуля» на четыре очка, так что победа в предстоящем матче серьёзно сократит дистанцию и внесёт новую интригу в чемпионскую гонку. При этом поражение, напротив, выйдет боком. Не стоит забывать, что «Манчестер Сити» тоже находится в борьбе, а потому будет рад осечке своих конкурентов. Так что концентрацию терять нельзя.

Судя по последним результатам, подопечные Микеля Артеты и не собираются расслабляться. Да, на прошлых выходных было неприятное выездное поражение от «Борнмута» (0:2) в прошлом туре АПЛ. Но там огромную роль сыграло удаление в составе гостей. На неделе же «канониры» всухую обыграли украинский «Шахтёр» (1:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Кроме того, посмотрите на домашнюю статистику «Арсенала» в этом сезоне. Лондонский клуб успел провести семь матчей на своём поле в различных турнирах и одержал шесть побед при одной ничьей с «Брайтоном» (1:1), когда вмешалось удаление и пришлось доигрывать в меньшинстве. А среди поверженных соперников есть даже «ПСЖ» (2:0).

Стоит также обратить внимание на статистику очных встреч «Арсенала» и «Ливерпуля». Дело в том, что лондонцы выиграли два последних домашних матча с ливерпульцами в английской Премьер-лиге, забив суммарно шесть мячей. Неслабо! Всё это я веду к тому, что хозяева вполне могут как минимум не проиграть и пошатнуть уверенность сегодняшнего лидера АПЛ.

Нулевая фора на «канониров» выглядит заманчиво. В случае ничейного исхода букмекер вернёт средства. Альтернативный вариант — обе забьют. Такая ставка вообще заходила в пяти из шести прошлых очных встреч. Судя по достижениям нападающих обеих сторон, вполне может сыграть снова.