«Химки» — «Динамо»: эксперты оценили шансы команд

27 октября на стадионе «Арена Химки» состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 16:30 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами гостей: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 1.90. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1900 рублей.

Успех «Химок» оценён в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Аналитики считают, что матч РПЛ «Химки» — «Динамо» Москва получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол в исполнении московского «Динамо» доступен с коэффициентом 1.12.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.54, а гол в каждом из таймов идёт за 1.57.