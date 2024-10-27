«Химки» — «Динамо»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру «Химки» — «Динамо».

Ставка: «Динамо» победит за 1.90.

С «Химками» шутки плохи. Это хорошо организованная команда, способная доставлять проблемы лидерам. Неделю назад «Химки» сенсационно победили «Локомотив» (2:0). Команда поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Пока что у неё неплохие перспективы по сохранению прописки. Главное — держать темп.

Красно-чёрные проиграли 5 из 12 встреч в чемпионате России, что по меркам выступавшей в прошлом сезоне в Первой лиге команды довольно неплохо. Не есть хорошо, что ничьих многовато, но на фоне других аутсайдеров «Химки» так или иначе смотрятся лучше. Они представляют большую опасность для располагающихся в верхней части турнирной таблицы РПЛ клубов.

Московское «Динамо» в последнее время раззадорилось. Недавно приобретённые легионеры осваиваются и приносят всё больше пользы. Две разгромные победы подряд — это не предел для подопечных Марцела Лички. Предпосылки к прогрессу имеются. Москвичи на выезде разгромили сначала «Рубин» (4:0) в РПЛ, а затем «Крылья Советов» (6:3) в Кубке России. В обеих встречах порадовали сравнительно недавно приобретённые бело-голубыми легионеры — Артур Гомес и Эль-Мехди Маухуб.

Возьмём победу «Динамо» за 1.90. Разница в уровне исполнителей очевидна, а свежий опыт «Локомотива» явно поможет бело-голубым избежать недонастроя и взять своё.