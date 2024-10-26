Илия Топурия — Макс Холлоуэй: коэффициенты и ставки, кто фаворит

26 октября в октагоне «Этихад-Арены» в Абу-Даби состоится турнир UFC 308, который порадует нас россыпью ярких поединков. В главном бою вечера Макс Холлоуэй и Илия Топурия сразятся за титул чемпиона в полулёгком весе. Начало – не ранее 23:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом Топурию и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.40. Шансы Холлоуэя оценили в 3.05. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 59.0.

Эксперты предполагают, что поединок может закончиться досрочно. Ставки на тотал больше 4.5 раунда принимают за 1.94. Поставить на тотал меньше 4.5 раунда можно за 1.81.

Поставить на победу Топурии нокаутом можно за 2.75. Если Илия выиграет по очкам, сыграет коэффициент 3.30.

Шансы Холлоуэя отправить в нокаут Матадора оценили коэффициентом 6.35. На победу Макса единогласным решением судей дают коэффициент 7.50.