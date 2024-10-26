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Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев: коэффициенты и ставки, прогнозы

Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев: коэффициенты и ставки, прогнозы
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26 октября в октагоне «Этихад Арены» в Абу-Даби состоится турнир UFC 308, который порадует нас россыпью ярких поединков. В соглавном бою Роберт Уиттакер будет драться с Хамзатом Чимаевым. Начало — не ранее 22:30 мск.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев
26 октября 2024, суббота. 22:30 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Хамзат Чимаев

Букмекеры считают фаворитом Чимаева и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.39. Шансы Уиттакера оценили в 3.10. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 59.0.

Эксперты предполагают, что поединок закончится досрочно. Ставки на тотал больше 4.5 раунда принимают за 2.90. Поставить на тотал меньше 4.5 раунда можно за 1.38.

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На победу Борза нокаутом можно поставить с коэффициентом 2.75. Если он выиграет болевым или удушающим, сыграет коэффициент 3.65. Вероятность победы Чимаева по очкам оценили в 6.65.

Букмекеры также предлагают ставки на досрочный успех Уиттакера с коэффициентом 4.60. Если Роберт победит единогласным судейским решением, сыграет 9.00.

Чимаев уверен в своих силах:
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