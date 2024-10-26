Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев: коэффициенты и ставки, прогнозы

26 октября в октагоне «Этихад Арены» в Абу-Даби состоится турнир UFC 308, который порадует нас россыпью ярких поединков. В соглавном бою Роберт Уиттакер будет драться с Хамзатом Чимаевым. Начало — не ранее 22:30 мск.

Букмекеры считают фаворитом Чимаева и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.39. Шансы Уиттакера оценили в 3.10. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 59.0.

Эксперты предполагают, что поединок закончится досрочно. Ставки на тотал больше 4.5 раунда принимают за 2.90. Поставить на тотал меньше 4.5 раунда можно за 1.38.

На победу Борза нокаутом можно поставить с коэффициентом 2.75. Если он выиграет болевым или удушающим, сыграет коэффициент 3.65. Вероятность победы Чимаева по очкам оценили в 6.65.

Букмекеры также предлагают ставки на досрочный успех Уиттакера с коэффициентом 4.60. Если Роберт победит единогласным судейским решением, сыграет 9.00.