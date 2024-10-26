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Илия Топурия — Макс Холлоуэй: прогноз на бой UFC 308

Илия Топурия — Макс Холлоуэй: прогноз на бой UFC 308
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26 октября в октагоне «Этихад-Арены» в Абу-Даби состоится турнир UFC 308, который порадует нас россыпью ярких поединков. В главном бою вечера Макс Холлоуэй и Илия Топурия сразятся за титул чемпиона в полулёгком весе. Начало — не ранее 23:00 мск.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Илия Топурия — Макс Холлоуэй
26 октября 2024, суббота. 23:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Макс Холлоуэй

Прогноз: победа Топурии досрочно за 2.13.

Илия Топурия будет впервые защищать свой титул чемпиона в полулёгком весе. В Матадоре сочетается множество разных стилей. Он обладает навыками грэпплинга и сокрушительной силой. Откровенно говоря, Макс никогда не сталкивался с настолько универсальным и уникальным соперником.

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Макс Холлоуэй предпринял три попытки победить Волкановски, и все они закончились неудачей. А Топурии хватило одной, чтобы нокаутировать австралийского бойца и завладеть титулом.

Топурия молод, свеж и горяч. У него большое будущее в UFC. Илия очень голоден до побед по сравнению с Максом, который уже кажется измотан боями. Да, он хочет вернуть пояс, но этому не бывать.

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