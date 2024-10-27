«Пари НН» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Спартак» в 13-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Пари НН» не проиграет за 2.60.

«Пари НН» Виктора Гончаренко дома сыграет против московского «Спартака». «Нижний Новгород» хороший, качественный футбол показал, играя вторым составом в Краснодаре. Выиграли – 2:1. Это первая победа Виктора Михайловича Гончаренко. Отпахали резервисты от и до, очень хороший градус борьбы задали в ничего не значимом для себя матче. И видно, что требовательность Гончаренко сейчас на максимуме. У «Нижнего Новгорода» основные футболисты отдыхали, спокойно готовились к матчу со «Спартаком».

И сейчас домашний матч для «Пари НН». Каждая игра — это возможные чрезвычайно важные очки для шага в турнирной таблице. Если учитывать плотность, в случае победы «Пари НН» может сразу попасть в первую десятку. Сейчас он 11-й.

«Спартак» по-прежнему очень нестабилен, по-прежнему в поиске каких-то оптимальных сочетаний Деян Станкович. И сейчас какой-то новый впрыск адреналина для «Нижнего Новгорода», он точно в бойцовских качествах «Спартаку» не уступит. Где-то, может быть, в каких-то позициях по мастерству могут уступить. Но если сыграют правильно и как хочет Виктор Гончаренко, то у «Пари НН» неплохие шансы не проиграть дома московскому «Спартаку». Потому что «Спартак» пока не убеждает — за прошедшие 12 туров.

Мой прогноз – 1X, то есть «Пари НН» не уступит в этом матче за хороший коэффициент 2.6», — приводит слова Генича «РБ Спорт».