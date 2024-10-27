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«Пари НН» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ в Нижнем Новгороде

«Пари НН» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ в Нижнем Новгороде
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Спартак».

Ставка: «Пари НН» забьёт во втором тайме за 2.35.

«Команды провели очень разные по содержанию матчи в Кубке. Это имеет колоссальное значение, потому что прошло не так много времени на восстановление. И те и те одержали минимальную победу. «Спартак» – в Махачкале, «Пари НН» – в Краснодаре, что особенно удивило.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пари» постепенно меняется при Викторе Гончаренко. Была качественная игра с «Ростовом», где команда упустила победу в самой концовке. С «Краснодаром» же игроки смогли довести дело до конца. Я обратил внимание, что сейчас клуб очень здорово добавляет во вторых таймах. И пока в обоих матчах при Гончаренко команда добыла результат за счёт удачных действий во второй половине.

«Спартак» крайне нестабилен и имеет большие проблемы в обороне, поэтому может допустить у своих ворот достаточно моментов, чтобы «Пари» забил. Поэтому думаю, что можно рассмотреть ставку на тотал «Пари НН» больше (0.5) во втором тайме. Мне кажется, что один гол от команды Гончаренко во втором тайме обязательно будет», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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