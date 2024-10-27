«Пари НН» — «Спартак»: прогноз Романа Гутцайта на игру чемпионата России

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.92.

«Московский «Спартак» испытывает определённые проблемы в российском чемпионате. Команда уже на 11 очков отстаёт от первого места и говорить о чемпионских амбициях сейчас не приходится. «Спартаку» нужно ситуацию в обязательном порядке выправлять, пытаться забраться как можно выше в турнирной таблице. И для этого, конечно, необходимо обыгрывать новую команду Виктора Гончаренко. Насколько просто это будет сделать — большой вопрос.

В дебютном матче Виктора Гончаренко «Пари НН» сыграл вничью с «Ростовом», пропустив с пенальти уже в компенсированное ко второму тайму время. А после этого нижегородцы поехали в кубковом матче играть с «Краснодаром» на выезде и вовсе добились победы. Решающий мяч был забит точным ударом со штрафного также в компенсированное к матчу время.

Поэтому кажется, что «Пари НН» с Виктором Гончаренко — приободрившаяся команда, которая забивает в каждом матче под его руководством. И кажется, что «Спартак», который недавно проиграл дома «Краснодару», пропустив три безответных мяча — едва ли сможет сыграть в этой встрече «на ноль». Ну а что касается атакующего потенциала самого «Спартака», то он всегда в порядке: когда есть Барко, Угальде, Шамар, забивавший не так давно в чемпионате в ворота «Ростова», кажется, что и у «Спартака» шансы тоже непременно будут», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».