«Оренбург» — «Рубин»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ 27 октября

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Рубин».

Ставка: «Оренбург» не проиграет за 1.44.

«Оренбург» не может победить с 1-го тура. Команда потихоньку опускается всё ниже и ниже, в последних пяти матчах у них лишь два очка. «Локомотиву» уступили 2:4, ничья с «Химками» также не может рассматриваться как положительный результат. Дальше — снова поражения, и если матч с «Зенитом» изначально рассматривался как тот, в котором зацепить хотя бы ничью будет трудно, то вот поражение от «Пари НН» стало шоком. После череды неудач на смену Давиду Деограсии пришёл Владимир Слишкович, однако ему начать свой путь с победы не удалось. Домашнюю игру с «Крыльями Советов» «Оренбург» начал неудачно — уже к 31-й минуте счёт был 0:2. Во втором тайме пришлось приложить много сил, чтобы выравнять положение дел. Дубль Химми Марина принёс «Оренбургу» ничью, но, даже несмотря на это, команда находится в зоне вылета.

«Рубин» в последнее время хандрит, лишь одна победа в последних пяти матчах заставила появиться слухам о возможной отставке Рашида Рахимова. Казанцы проиграли «Крыльям» 0:2, сыграли вничью с ЦСКА и «Факелом». Единственным положительным моментом стал матч с «Ахматом». Победа 2:0 чуть приподняла команду в турнирной таблице, но дальше снова неудача. Московское «Динамо» в матче последнего тура оказалось слишком серьёзным соперником для «Рубина». К тому же матч проходил не в Казани, а в Нижнем Новгороде. Рассчитывать на поддержку домашних болельщиков казанцы не могли. Поражение 0:4 стало серьёзным ударом для клуба. Пока «Рубин» идёт на седьмом месте, но плотность в середине таблицы высока, любое поражение может отбросить их в сторону зоны стыковых матчей.

В матче с «Крыльями» «Оренбург» показал характер, проблем в команде много, но Владимир Слишкович до сих пор ещё не проигрывал в чемпионате России. «Оренбург» не проиграет», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».