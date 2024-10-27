«Химки» — «Динамо»: прогноз Семёна Зигаева на встречу 13-го тура РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Химки» – «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» за 1.88.

«Подмосковная команда внезапно преподнесла главную сенсацию прошлого тура. После невразумительных матчей, в которых «Химки» не забивали пять матчей подряд, вдруг случилась неожиданная победа над одним из лидеров Премьер-Лиги — «Локомотивом». Главным героем стал Зелимхан Бакаев. Полузащитник, арендованный у «Зенита», провёл потрясающий матч и смог оформить дубль во втором тайме. Кроме того, «Химки» достаточно строго сыграли в обороне, позволив сопернику нанести лишь один удар в створ собственных ворот. Эта победа позволила подмосковной команде выбраться из зоны прямого вылета, сейчас она на 13-й строчке в таблице.

«Динамо» в последнее время находится в неплохой форме. Да, было обидное поражение от ЦСКА с отвратительной игрой в первом тайме, но после этого уже удалось одержать две крупные победы. «Рубин» в чемпионате без особых проблем обыграли 4:0, с забитыми мячами от Константина Тюкавина, Артура Гомеса, Фабиана Бальбуэны и Ярослава Гладышева. В Кубке и вовсе получился феерический матч с «Крыльями Советов». Победа 6:3, которая больше походит на хоккейную, чем на футбольную. Свой первый хет-трик в составе москвичей сделал Эль-Мехди Маухуб.

«Химки» смогли преподнести сенсацию, но это скорее стечение обстоятельств, чем закономерность. Москвичи обладают более качественным составом и сейчас находятся в хорошей форме. Победа «Динамо», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».