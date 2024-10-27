«Химки» — «Динамо»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 2 за 3.00.

«Химки» и «Динамо» сыграют в 13-м туре чемпионата России. Подмосковный клуб в прошлом туре обыграл «Локомотив». Эту победу, конечно, никто не ждал, в отличие от самих футболистов и руководящего штаба «Химок», она действительно была очень неожиданной.

Но я не думаю, что победная серия сейчас продолжится у «Химок». К ним приезжает в гости «Динамо», которое в последнее время зарекомендовало себя как одна из команд, которая борется за призовую тройку. Бело-голубые играют в атакующий футбол неважно где — на своём поле или на выезде.

Исходя из этого, а также из того, что «Химки» имеют состав уровнем ниже, чем у команды гостей, предлагаю рассмотреть ставку – победа «Динамо» и тотал больше двух голов с котировкой 3.00», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».