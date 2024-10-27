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«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Дениса Казанского на игру РПЛ в Санкт-Петербурге

«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Дениса Казанского на игру РПЛ в Санкт-Петербурге
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив».

Ставка: самый результативный тайм — второй за 3.00.

«Локомотив» удивил поражением в Подмосковье. «Химки» вновь отбирают очки у грандов: мы помним ничью с «Зенитом», теперь победа над «Локомотивом». Правда, потом был камбэк в игре с «Ростовом» в Кубке, но в любом случае сейчас возникает много вопросов к форме команды Галактионова. Если вспоминать этот месяц, то и с «Крыльями» тоже пришлось помучаться и набирать очки только во втором тайме. Я думаю, что в Петербурге Галактионов будет применять защитную тактику, потому что играть открыто будет опасно для его команды.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сложно понять, какое впечатление производит и «Зенит». Довольно много вопросов, за счёт чего играет клуб. При огромном выборе исполнителей Семак только постепенно определяется с тем стартовым составом и с той стратегией, которой команда играет в чемпионате России.

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Я думаю, что все события в матче развернутся во втором тайме. Первый будет защитный с целью не допустить ошибок, а вот во втором уже можно ожидать активных действий. Поэтому второй тайм будет результативнее первого», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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