«Зенит» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Локомотив».

Ставка: победа «Зенита» 3:1 за 11.00.

«Зенит» и «Локомотив» сыграют друг с другом в 13-м туре чемпионата России. Главный матч тура, один из важнейших в первом круге всего турнира. Но всё же не думаю, что команда Семака тут уступит.

Несомненно, «Локомотив» многих в этом сезоне приятно удивил, в том числе и меня. Это яркая молодая команда, которая показала, что способна прогрессировать. Недавно длинная серия побед была у железнодорожников, причём спорных побед почти не было у неё за этот период.

Правда, серия прервалась в прошлом туре, что было ожидаемо – рано или поздно все проигрывают. Это и произошло в игре с «Химками» — не самым сложным соперником. Нельзя сказать, что полностью заслуженное поражение было у команды Галактионова, как минимум на ничью она точно наиграла. Но проигрыш есть проигрыш. С 27 очками «Локо» теперь идёт на третьем месте и отстаёт от лидеров на два и три очка.

«Зенит» же пришёл снова в форму. Хотя из неё он почти и не выходил. Клуб снова доминирующие выступления выдаёт в Премьер-Лиге. Да, было у него поражение от «Краснодара», там, пожалуй, всё было заслуженно. Но в остальных противостояниях у питерцев проблем не возникает.

Да, сейчас отсутствует у команды всё ещё Глушенков, который имел определяющее значение в атакующих действиях команды на старте сезона. Но и без него привык «Зенит» справляться, были подписаны Соболев и Гонду. С 29 очками коллектив из Санкт-Петербурга идёт сейчас на втором месте, отставая от «Краснодара» на одно очко. Уверен, что «Зенит» снова до конца сезона будет находиться на верхушке турнира.

Да, тут сыграют две очень сильные команды на данный момент. Но для меня «Зенит» всё же фаворит. «Локомотив» хорош, но пока ему не хватает опыта. Команда Семака наберёт тут три очка.

Моя ставка – выигрыш «Зенита» со счётом 3:1. Она оценивается в 11.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».