«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Виктора Гусева на центральный матч тура в РПЛ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив».

Ставка: победа «Зенита» за 1.69.

«Матч 27 октября приобретает дополнительное звучание после неожиданного поражения москвичей в Химках (0:2) в предыдущем туре. Результат, который явно выпадает из отличной статистики команды Галактионова. Впрочем, в последних играх она выглядит не так ярко, как ещё совсем недавно. Питерцы тем временем в гостях разгромили «Акрон» (5:0).

Вряд ли в данном случае стоит обращать особое внимание на прошедшие на неделе кубковые матчи. Тем более что там они турнирного значения не имели. «Зенит» занимает в чемпионате второе место, на очко отставая от «Краснодара». И имеет лучшие в лиге показатели голов: 28:4. В свою очередь, у расположившегося на третьей позиции «Локомотива» на два очка меньше, чем у чемпиона прошлого сезона.

В 129 личных встречах «Зенит» имеет небольшое преимущество: 47 побед при 42 поражениях и 40 ничьих. Обратим внимание на то, что команды поделили очки аж в 40 процентах встреч! И любопытно, что в прошлом, чемпионском для соперника сезоне железнодорожники его дважды обыграли — 2:1 на выезде (проведя победный мяч в компенсированное время) и 3:1 дома. И забивали при этом обе команды.

Среди вынужденных пропустить матч игроков отметим двух лидеров — травмированного Глушенкова («Зенит») и дисквалифицированного Самошникова («Локомотив»).

При хорошей атаке обе команды показывают отличную результативность в играх с менее классными командами. С соперниками топ-уровня всё не так просто. При почти равных на сегодня силах может сказаться фактор своего поля — это козырь «Зенита». И если всё же коснуться кубкового матча, то видно, как резерв команды бьётся за место под солнцем в условиях сильнейшей конкуренции. А это обеспечивает питерцам большую вариативность состава. На стороне «Зенита» и опыт игроков», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».