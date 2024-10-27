«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Семёна Зигаева на игру 13-го тура РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив».

Ставка: победа «Зенита» за 1.66.

«Зенит», чуть забуксовав в августе, выдал отличную серию в чемпионате и Кубке России. Восемь побед в девяти матчах — отличный результат, но единственное поражение изменило турнирное положение. Команда Семака проиграла в Краснодаре и пропустила коллектив Мусаева и «Локомотив» вперёд. Железнодорожники временно затормозили в Химках, поэтому сейчас «Зенит» второй. В прошлом туре петербуржцы катком прошлись по «Акрону» 5:0, а солировал Мостовой, показавший отличный футбол.

«Локомотив» из лидера превратился в команду с третьей строчки, виной тому неудачная игра в прошлом туре. Команда Галактионова приехала в подмосковные Химки в качестве явного фаворита, но в итоге проиграла. Зелимхан Бакаев дважды забил во втором тайме и принёс «Химкам» победу 2:0. Чуть подсластила пилюлю «Локомотиву» победа в Ростове-на-Дону в Кубке России. Железнодорожники финишировали первыми, набрали 17 очков из 18 возможных — больше всех в групповом турнире.

Центральный матч тура. Если учитывать, что «Краснодар» в понедельник играет против «Крыльев Советов», проигравший в Петербурге может серьёзно отстать от лидеров. У «Локомотива» команд молодая, по сути, лишь капитан Дмитрий Баринов может считать себя опытным, но ему всего 28, остальным и того меньше. Поэтому стабильную игру на дистанции москвичам показывать сложно, да и Галактионову до первой сотни матчей в РПЛ ещё далеко. Опыт как команды, так и самих футболистов должен сыграть за хозяев. Победа «Зенита», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».