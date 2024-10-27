«Зенит» — «Локомотив»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата России

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив».

Ставка: ТБ 3 за 2.09.

«Противостояние «Зенита» и «Локомотива» станет центральным матчем 13-го тура РПЛ.

Домашние встречи всегда были сильной стороной команды из Санкт-Петербурга. Подопечные Сергея Семака подошли к матчу, имея в активе 29 очков. У «Локомотива» — 27.

В октябре «Зенит» провёл пять матчей и во всех одержал победы с общим счётом 16:2. «Локомотив» оступился в матче с «Химками» в прошлом туре, а до этого смотрелся очень неплохо.

Из-за перебора жёлтых карточек в матче мы не увидим одного из основных защитников «Локомотива» Илью Самошникова. Также на травме Лукас Фассон. Но и «Зенит» не сможет заявить на матч свой оптимальный состав. Продолжает восстанавливаться от повреждения Максим Глушенков.

«Зенит» и «Локомотив» являются самыми результативными командами РПЛ, поэтому рискнём предположить, что нас ждёт голевая феерия в Санкт-Петербурге. Поставим, что в матче будет забито три и более мячей», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».