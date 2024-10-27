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«Зенит» — «Локомотив»: ставка Дмитрия Градиленко на игру 13-го тура чемпионата России

«Зенит» — «Локомотив»: ставка Дмитрия Градиленко на игру 13-го тура чемпионата России
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Локомотив».

Ставка: первый тайм — ничья, второй тайм — победа «Зенита» за 4.50.

«В 13-м туре РПЛ сойдутся «Зенит» и «Локомотив». Это команды, которые занимают второе и третье места соответственно. И у «Зенита» в этом матче есть прекрасная возможность увеличить отрыв от ближайшего конкурента.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент питерцы имеют отрыв от «Локо» в два очка. Целые сутки «Зенит» в случае победы может находиться на первом месте. Потому что «Краснодар» играет в понедельник.

Это очень сложный, по крайней мере, мне так кажется, матч для прогноза. Я предложу на рассмотрение два варианта. Первый – ничья с коэффициентом больше двух. А второй вариант пари — первый тайм — ничья и второй тайм — победа «Зенита», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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