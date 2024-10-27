«Зенит» — «Локомотив»: ставка Романа Павлюченко на встречу 13-го тура РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Локомотив».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 2.10.

«В центральном матче 13-го тура чемпионата России сыграют «Зенит» и «Локомотив». Важнейшая игра для соперников. Они сейчас борются за лидерство. Но если учитывать то, как они проводили последние матчи, всё же чуть больше поверю в успех хозяев поля.

Да, «Локомотив» очень хорош в этом сезоне. Он часто выигрывает, состав отлично обновился, появились новые звёзды. И, думаю, на топ-3 по итогам сезона команда Галактионова сможет претендовать. Но вот о борьбе за чемпионство я бы пока не торопился говорить. В прошлом туре клуб провёл провальный матч с «Химками», проиграл 0:2. Были явные игровые проблемы у «Локо», он сам отдал матч.

После этого на неделе железнодорожники ещё тяжёлое противостояние провели с «Ростовом» в Кубке. Хотя там за очки никто не боролся – они уже гарантировали себе финиш в топ-2 таблицы. Несмотря на это, яркая всё равно вышла встреча, в основное время они сыграли вничью 2:2, а «Локо» выиграл только в серии 11-метровых.

«Зенит» же набрал ход. Уже с поражения от «Краснодара» прошло пять матчей, во всех из которых клуб выигрывал. За этот период подопечные Семака дважды разгромили «Акрон» в разных турнирах (5:1 и 5:0), одолели «Факел» и «Оренбург» без особых проблем – 1:0 оба раза. В таблице питерцы сейчас идут вторыми и отстают от краснодарцев всего на одно очко. Уверен, долго ещё они будут бороться за лидерство. Возможно, «Локомотив» тоже какое-то время будет гнаться за ними.

В целом встреча обещает быть очень интересной. Но я всё же тут поверю в «Зенит». Его уровень остаётся одним из самых высоких в РПЛ, если не самым высоким. «Локомотив» же в прошлом туре потерпел неудачу. С эмоциональной точки зрения это сильно могло ударить по железнодорожникам. Если бы они всё ещё шли на серии побед сейчас, то я бы поверил в другой исход.

А так, ставлю на победу «Зенита» с форой (-1) мяч – коэффициент 2.10», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».