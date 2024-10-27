«Арсенал» — «Ливерпуль»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Ливерпуль».

Ставка: 2:2 за 11.00.

«В 9-м туре чемпионата Англии состоится одна из важнейших игр сезона – «Арсенал» против «Ливерпуля». Команды сейчас находятся в борьбе за лидерство, почти только выигрывают. Не уверен, кто тут является очевидным фаворитом.

«Ливерпуль» находится в отличной форме. Со старта сезона клуб не выиграл всего один раз – с «Ноттингем Форест», что можно засчитать за исключение из правил. Во всех остальных матчах «красные» только выигрывали.

В Премьер-лиге «Ливерпуль» сейчас лидирует. Правда, произошло это из-за нескольких ничьих «Манчестер Сити». Сейчас разрыв между ними составляет всего один балл. В Лиге чемпионов мерсисайдцы тоже лидируют, точнее, делят первое место с «Астон Виллой». Так что очевидно, что приход Арне Слота на замену Юргену Колппу прошёл пока без проблем, в чём-то даже лучше выступает коллектив, более уверенно выигрывает.

«Арсенал» до недавнего времени тоже шёл очень уверенно в Премьер-лиге, пару раз сыграл вничью, в том числе с «Ман Сити» (2:2). Но на дистанции тяжело пришлось «канонирам», ещё и несколько игроков основы вылетели. В прошлом туре АПЛ команда Артеты уступила «Борнмуту», провела плохой матч и толком даже на ничью не наиграла. Хотя там, конечно, повлияло раннее удаление Салиба – на 30-й минуте.

В остальных же встречах «Арсенал» выглядел уверенно. Клуб тоже почти только выигрывал. Игроки собраны топовые во всех линиях. Из-за проигрыша в прошлом туре клуб чуть отстал от лидеров – он идёт третьим, но имеет разрыв с «Ман Сити» и «Ливерпулем» в три и четыре очка. В Лиге чемпионов «Арсенал» тоже выступает успешно, уже успел «ПСЖ» в доминирующей манере обыграть.

Да, «Ливерпуль» выглядит тут фаворитом с небольшим преимуществом. Но я бы неудачу с «Борнмутом» у «Арсенала» не воспринимал бы слишком серьёзно, там ещё и раннее удаление было. Само собой, сейчас «канониры» настроятся совершенно по-другому. С «Манчестер Сити» команда Артеты уже выдала отличный матч и не проиграла. Подобного результата я жду и сейчас.

Ставлю на точный счёт 2:2 тут с котировкой 11.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».