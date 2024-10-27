«Арсенал» — «Ливерпуль»: ставка Эльвина Керимова на матч чемпионата Англии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль».

Ставка: ничья за 3.25.

«Арсенал» против «Ливерпуля», 9-й тур АПЛ. «Арсенал» в Лиге чемпионов обыграл «Шахтёр», в первом тайме он играл с заметным преимуществом, по ударам 8:2 вёл, по владению больше 60%. Игру контролировал представитель Англии. Во втором тайме уже у «Шахтёра» было больше владения и даже больше ударов. Но в итоге всё решил автогол, и «Арсенал» набрал важные три очка в ЛЧ.

А «Ливерпуль» на выезде уверенно обыграл «Лейпциг», имел преимущество и по игре, и на стандартах, и, в общем, хорошо пользовался командными проблемами «РБ». В общем, результат закономерный. Сейчас у «Ливерпуля» девять очков в трёх турах – стопроцентный показатель. С Арне Слотом клуб стартовал в сезоне очень бодро. По результатам в первых матчах сезона это лучший тренер «Ливерпуля». На дистанции мы видим, что клуб стабилен.

Это очная игра претендентов на чемпионство. Есть, конечно, ещё и «Ман Сити». «Ливерпуль» со Слотом изменился стилистически, стало больше владения, по-прежнему остался прессинг. Он, конечно, видоизменился, больше стало розыгрышей. «Ливерпуль», мы видим, ещё и выигрывает в больших матчах, как было против «Челси» на прошлой неделе. Тогда Джонс здорово вышел на замену, пенальти заработал и забил.

В общем, «Ливерпуль» силён. У «Арсенала» есть проблемы с травмами, у него сложный календарь. Но «канониры» тут будут играть дома. В этой связи я думаю, что всё-таки Артета сумеет подготовить свою команду к топовому сопернику. Дома «Арсенал», наверное, проиграть не должен. Я бы взял в этом матче ничью с хорошим коэффициентом 3.25», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».