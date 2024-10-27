«Арсенал» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Ливерпуль».

Ставка: ничья за 3.25.

«В главном матче 9-го тура АПЛ сыграют «Арсенал» и «Ливерпуль». Гости, как по мне, сейчас чуть увереннее выступают, лучше играют. Так что победы хозяев поля не жду тут.

«Арсенал» провалил прошлый тур чемпионата Англии, уступил не самому очевидному сопернику – 0:2 с «Борнмутом». Конечно, всё решило раннее удаление у «канониров». Но если бы в лучшей своей форме был коллектив Артеты, он мог бы и вдесятером выиграть. С тем же «Ман Сити» весь тайм клуб провёл в меньшинстве и чуть не победил – 2:2.

В остальных же встречах «Арсенал» выигрывал недавно. В общем, он находится всё ещё на очень высоком уровне. В том числе с «ПСЖ» очень хорошо смотрелись «канониры» во 2-м туре ЛЧ, выиграли 2:0. А на неделе клуб ещё обыграл «Шахтёр» в 3-м туре – 1:0.

«Ливерпуль» же выступает чуть лучше в этом сезоне. У него всего одно поражение во всех турнирах – 0:1 с «Ноттингем Форест». Но это было ещё в середине сентября. С тех пор у команды Слота идёт серия побед. В том числе неделю назад «красные» одолели «Челси» — 2:1. В чемпионате клуб сейчас лидирует, имея минимальный отрыв от «Ман Сити».

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В Лиге чемпионов тоже доминирующие выступления показывала команда Слота. Обыграла она уже «Милан» (3:1), «Болонью» (2:0) и «Лейпциг» (1:0). Сейчас в общей таблице «Ливерпуль» делит первое место с «Астон Виллой».

В общем, я тут жду интересного противостояния. Часто в их очных встречах бывает много тактической борьбы. Сейчас они ещё и являются прямыми конкурентами в борьбе за лидерство. Всё-таки думаю, они не определят победителя. Мы увидим что-то похожее, что было в игре «Арсенала» и «Манчестер Сити» — обоюдоострую игру, много моментов.

Моя ставка – ничья. Она оценивается в 3.25», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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