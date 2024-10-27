«Интер» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Интер» — «Ювентус».

Ставка: 1:1 за 5.80.

«В Серии А пройдёт матч «Интера» и «Ювентуса» — очередная интересная игра на этих выходных. Уверен, много борьбы тут будет. Фаворита тяжело в их паре назвать.

«Интер» вышел из небольшого кризиса, который был у него в сентябре. Тогда дважды команда сыграла вничью и один раз уступила. Хотя действительно провальной можно было назвать только встречу с «Монцей» — 1:1. С «Манчестер Сити» (0:0) и «Миланом» (1:2) подопечные Индзаги выглядели уже лучше. После этих неудач «Интер» только выигрывал, часто делал это уверенно. С 17 очками клуб уже поднялся до второй строчки, он отстаёт от лидирующего «Наполи» всего на два очка.

А вот «Ювентус» зачастил с ничьими в последнее время. Из-за этого он опустился в таблице на третье место – отстаёт от своего соперника по этой встрече всего на одно очко. Так что разрыв у лидеров совсем небольшой. Уже у команды Мотты тоже были провальные матчи. 0:0 с «Наполи» ещё объяснимы. Но вот ничьи с «Эмполи» и «Кальяри» вызывают вопросы – 0:0 и 1:1. В остальных же матчах «Юве» выигрывал. Он очень мало пропускает – меньше всех в чемпионате.

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На неделе обе команды выступили в ЛЧ, сыграли там с разными исходами. «Интер» обыграл «Янг Бойз» (1:0), а «Ювентус» проиграл «Штутгарту» (0:1). Думаю, не в лучших кондициях они подходят к очной встрече, пусть и в еврокубке они играли не самыми оптимальными составами.

Я жду тут равной борьбы и поставлю на ничью. Вряд ли они будут много рисковать, очки терять никто не хочет. Мой выбор тут – точный счёт 1:1, который оценивается в 5.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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