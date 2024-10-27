«Интер» — «Ювентус»: ставка Эльвина Керимова на игру чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Ювентус».

Ставка: ТМ 2 за 2.21.

«В 9-м туре Серии А сыграют «Интер» и «Ювентус». Команда Индзаги после поражения от «Милана» одержала пять побед подряд во всех турнирах. На прошлой неделе миланцы обыграли «Рому» 1:0 в гостях, в Лиге чемпионов они обыграли на искусственном поле «Янг Бойз» 1:0 благодаря позднему голу.

Мы увидели, что продолжает Индзаги ротировать состав. В ЛЧ в нападении у него в старте вышел снова Арнаутович. Но клубу это не помешало победить. Да, тяжёлая победа, почти 40 ударов на двоих команды нанесли. Но «Интер» имел преимущество по владению. Это была тяжёлая игра, и важно, что миланцы такие матчи вытаскивают. Надо отдать должное «Интеру» и Индзаги — его команда после тяжёлого старта в чемпионате одержала серию побед, и вот в Лиге чемпионов снова победа.

«Ювентус» же в еврокубке вчистую проиграл «Штутгарту» дома, клуб не выдержал прессинга соперника. Туринцы пострадали из-за потерь, Дуглас Луис не мог играть, это был бы важный игрок в этом матче. Локателли только вышел на замену, если бы он вышел в старте, то, может быть, удавалось бы лучше разбивать прессинг «Штутгарта». В общем, абсолютно по делу «Юве» проиграл, моментов было больше у немцев. Команда Мотты хотела контролировать мяч, но не смогла этого сделать и в итоге чувствительное поражение получила. Но ничего страшного, у молодой команды такое может случиться. Я думаю, что нужно просто извлекать уроки из таких игр. «Штутгарт» просто более готовая сейчас команда, чем «Ювентус».

Если говорить об их очной встрече с «Интером», то туринцы часто проводят «низовые» матчи, мы это видим регулярно, мало голов пропускают, мало моментов допускают. Бывают матчи, в которых подопечные Мотты ещё и мало забивают. И я, честно говоря, думаю, что здесь не стоит ждать большого количества голов. «Интер» две победы подряд со счётом 1:0 одержал, «Ювентус» часто низовые матчи проводит. Так что тут я бы взял такой прогноз – тотал меньше двух голов с коэффициентом 2.21», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».