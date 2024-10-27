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Назван фаворит матча «Интер» — «Ювентус»

Назван фаворит матча «Интер» — «Ювентус»
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27 октября в Милане на стадионе «Сан-Сиро» состоится матч 9-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» — «Ювентус». Начало игры — в 20:00 мск.

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Букмекеры считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.80. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1800 рублей.

Успех туринцев оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Аналитики считают, что матч «Интер» — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70.

Если забьют футболисты «Интера», сыграет коэффициент 1.21. Гол в исполнении «Ювентуса» доступен с коэффициентом 1.70.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.10, на гол в каждом тайме — за 1.90.

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