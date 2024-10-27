«Фиорентина» — «Рома»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Италии 27 октября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Фиорентина» — «Рома».

Ставка: 1:1 за 5.40.

«Фиорентина» и «Рома» сыграют в рамках 9-го тура чемпионата Италии. Не вижу тут фаворита на первый взгляд. Скорее всего, по одному очку они с игры увезут.

«Фиорентина» неплохо провела последние матчи. Она сейчас идёт на серии из четырёх побед кряду, в том числе одолели «фиалки» «Милан» в тяжёлом матче – 2:1. Также две виктории добыл коллектив из Флоренции на старте Лиги конференций, но там противники у него были не такими сложными – 2:0 с «Нью-Сейнтс» и 4:2 с «Санкт-Галленом».

А вот в Серии А не так давно «Фиорентина» потерпела неудачи с «Аталантой» и «Эмполи» (2:3 и 0:0). До этого ещё и «Монцу» клуб не смог обыграть – 2:2. Из-за этих неудач в таблице флорентийцы идут не так высоко – на шестом месте.

Но у «Ромы» ситуация похуже сейчас. С 10 очками она идёт на 10-м месте. Только слабых противников римляне недавно побеждали – 2:1 с «Венецией», 3:0 с «Удинезе». А в последних противостояниях команда теряла очки с «Монцей» (1:1) и «Интером» (0:1).

«Рома» тоже представляет Италию в еврокубках, только в более сложной Лиге Европы. Там разных результатов достигал клуб – 1:1 с «Атлетиком», 0:1 с «Эльфсборгом» и 1:0 с киевским «Динамо». В целом средние результаты. В сезоне пока слабо римляне выступают, руководство уже отправило в отставку Де Росси, а затем и директора.

В целом «Фиорентина» чуть более перспективно сейчас выглядит. Но я все же рискну и не поверю в её победу. У «фиалок» была выездная встреча в ЛК, римляне же играли дома. Думаю, они сыграют вничью тут, забив минимальное количество голов, – точный счёт 1:1. Такой вариант оценивается коэффициентом 5.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».