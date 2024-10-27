«Интер» — «Ювентус»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Интер» — «Ювентус».

Ставка: ничья за 3.60.

У «Интера» уже есть одно поражение в нынешнем сезоне Серии А. Он уступил «Милану» (1:2). И надо сказать, абсолютно по делу. После этого подопечные Симоне Индзаги выиграли три матча подряд в первенстве, но во всех трёх случаях победили без уверенности, с минимальной разницей в счёте. В Лиге чемпионов они сыграли вничью с «Манчестер Сити» (0:0), разгромили «Црвену Звезду» (4:0), а также с трудом одолели «Янг Бойз» (1:0).

У «Ювентуса» пока что нет поражений в чемпионате Италии. Тем не менее он уже успел потерять очки в матчах с «Ромой» (0:0), «Эмполи» (0:0), «Наполи» (0:0) и «Кальяри» (1:1). «Старая синьора» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице первенства. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет три очка, от «Интера» — одно.

Тьяго Мотта старается внедрить в игру туринцев новаторские идеи, но пока получается так себе. Временами они показывают интересный и приятный глазу футбол, но случаются и провалы, как в последнем матче со «Штутгартом» (0:1) в Лиге чемпионов. Результат закономерен, счёт — нет. Если бы не невероятный Маттиа Перин, «Ювентус» пропустил бы гораздо больше.

В целом обе команды устроит ничейный результат. Это не значит, что градус встречи будет низким. Наоборот! Накал будет очень высоким, потому что цена ошибки слишком высока. Такого плана матчи редко получаются результативными. Часто они заканчиваются чем-то в духе 0:0 или 1:1.

Поставить на ничью можно с коэффициентом 3.60. «Нерадзурри» и «старая синьора» ещё не обрели себя в текущем сезоне. Так же, как и у миланцев, у туринцев наблюдаются проблемы с результативностью. Да, пожалуй, даже более серьёзные. Зато у обоих клубов полный порядок в обороне и очень надёжные вратари.

В прошлом сезоне Симоне Индзаги дважды не смог обыграть Тьяго Мотту, который в то время ещё руководил «Болоньей». В основное время обе встречи ознаменовались ничейными результатами. Думается, в этот раз снова в тренерской дуэли не будет выявлен победитель.