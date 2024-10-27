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«Бетис» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Бетис» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Бетис» — «Атлетико».

Ставка: победа «Атлетико» за 2.33.

«Бетис» идёт на седьмом месте Ла Лиги и находится на грани попадания в зону еврокубков, но часто сталкивается с проблемами в атаке, что может осложнить игру с оборонительно настроенным «Атлетико».

Испания — Примера . 11-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Подопечные Мануэля Пеллегрини совсем недавно обыграли «Осасуну», но при этом сыграли вничью с «Копенгагеном» (1:1) и уступили «Легии» (0:1) в Лиге конференций.

Футболисты Диего Симеоне показывают стабильные результаты, но нечасто забивают более одного гола на выезде. Эта тенденция продолжается уже пять матчей подряд — с 20 августа.

При этом «Атлетико» пока не знает поражений в Ла Лиге.

По статистике личных встреч, «Бетис» смог обыграть своего будущего соперника лишь в 2019 году. Во всех остальных матчах были потеряны очки. Поставим на то, что «Атлетико» и на этот раз победит», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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