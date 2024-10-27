«Челси» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на встречу АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Ньюкасл».

Ставка: ничья за 4.20.

«Челси» и «Ньюкасл» сыграют в девятом туре чемпионата Англии. Не сильно уверен тут в успехе хозяев поля. Мне кажется, «сороки» будут бороться сейчас до последнего и не дадут себя обыграть.

«Челси» потерял очки в последних двух турах. В одном из матчей он уступил «Ливерпулю». Тяжелая и равная была встреча у них, немного не повезло «синим», могла бы встреча и ничьей завершиться. А до этого команда Марески не смогла одолеть «Ноттингем Форест», который многим топам в этом сезоне уже доставлял проблемы – 1:1.

В остальных же матчах «Челси» уверенно выигрывал. В таблице АПЛ он идет достаточно высоко, на шестом месте. Пара побед может обеспечить команде попадание в топ-5. Также «пенсионеры» представляют Англию в Лиге конференций – там они стартовали с двух крупных побед, 4:2 с «Гентом» и 4:1 с «Панатинаикосом».

«Ньюкасл» же испытывает определенные проблемы в последнее время, зачастил он с неудачами. Единственная победа в пяти последних играх у него – в Кубке лиги над «Уимблдоном». В АПЛ же подопечные Хау теряли очки, уступили «Брайтону» (0:1) и «Фулхэму» (1:3).

Но все же «Ньюкасл» — сильная и крепкая команда, все еще с хорошим составом. Начался сезон для клуба неплохо, так что в таблице он даже после небольшой серии неудач идет не так низко – на девятой позиции. Тут, я думаю, клуб окажет сопротивление «Челси». «Синие» еще и в еврокубке только что играли.

Не думаю, что «Челси» выиграет. Моя ставка – ничья, она оценивается в 4.20», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».