«Зенит» — «Локомотив»: фрибет 100 000 рублей от БЕТСИТИ к матчу тура РПЛ!

27 октября «Зенит» в Санкт-Петербурге примет «Локомотив». Центральная встреча 13-го тура чемпионата России стартует в 19:30 мск. Ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей от букмекера БЕТСИТИ. Необходимо выполнить простые условия:

1. Зарегистрируйся.

2. Пополни счёт.

3. Делай ставки и получай фрибет в размере 50% от депозита.

В прошлом туре команда Сергея Семака разгромила «Акрон» (5:0) и создала 16 голевых моментов. Кроме того, «Зенит» в новом сезоне РПЛ девять раз сыграл «на ноль» — это повторение рекорда чемпионата России по сухим матчам после первых 12 туров сезона. Последним такой результат показывал «Рубин» в 2010 году.

До прошлого тура «Локомотив» имел победную серию из шести матчей с учётом всех турниров. Однако железнодорожники неожиданно уступили «Химкам». Главный тренер химчан Франк Артига назвал красно-зелёных самой сильной командой РПЛ. Серьёзный настрой московского клуба подтверждает и тот факт, что в прошлом сезоне чемпионата России коллектив Михаила Галактионова дважды обыграл «Зенит».

Перед началом 13-го тура «Зенит» набрал 29 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице. Питерцы пропустили всего четыре гола — лучший результат сезона. «Локомотив» замыкает тройку лидеров и отстаёт от соперника на два очка.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 100 000 рублей за первую ставку!

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»