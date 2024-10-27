«Бохум» — «Бавария»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру «Бохум» — «Бавария».

Ставка: «Бавария» победит с форой (-2.5) за 1.95.

Последнюю встречу «несгибаемые» проиграли «Хоффенхайму» (1:3). Это поражение стало для них третьим подряд в Бундеслиге. Также они уступили «Вольфсбургу» (1:3) и дортмундской «Боруссии» (2:4). В этом сезоне «Бохум» может гордиться только одной ничьей. Остальные шесть матчей в первенстве он проиграл.

«Баварии» нечего бояться. Она будет настроена устроить разгром сопернику. А причина такому рвению – поражение от «Барселоны» (1:4) в минувшей встрече в Лиге чемпионов. Компани был очень расстроен и заявил, что такой плохой игре просто нет оправданий. Мюнхенцам нужна победа в Бундеслиге, чтобы вернуться на первое место, которое занял «Лейпциг». Но у «красных быков» сыграно на один матч больше.

Не постесняемся в этой встрече взять победу «Баварии» с форой (-2.5) за 1.95. У команды полно мотивации, чтобы побеждать. Сделать это будет несложно, если учитывать, что соперник находится в ужасном состоянии.