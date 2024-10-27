«Ницца» — «Монако»: прогноз на матч чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру «Ницца» — «Монако».

Ставка: «Монако» выиграет за 2.20.

Франк Эз вместе с «орлятами» проводит плохой сезон. Безвыигрышная серия «Ниццы» во всех турнирах насчитывает шесть матчей. Что касается Лиги 1, то команда занимает место в середине таблицы. Предыдущие три встречи в первенстве завершились вничью – с «Лансом», «ПСЖ» и «Нантом».

«Монако» претендует на первое место в таблице Лиги 1. Команда набрала столько же очков, сколько парижане, но уступает по дополнительным показателям. С начала сезона монегаски не знают поражений. К предстоящей встрече подопечные Ади Хюттера подходят после победы в игре Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» — 5:1.

Предлагаем поставить на победу «Монако» за 2.20. Команда находится в отличной форме, уверенно идёт за первым местом, не собираясь отпускать «ПСЖ». У «Ниццы» дела плохи. Даже ничья в этой встрече для команды Франка Эза выглядит чем-то невероятным.