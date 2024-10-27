«Фиорентина» — «Рома»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру «Фиорентина» — «Рома».

Ставка: «Фиорентина» выиграет за 2.60.

«Лилии» не проигрывают уже шесть матчей подряд во всех турнирах. В минувшей встрече они победили «Санкт-Галлен» (4:2) в Лиге конференций. В Серии А «Фиорентина» в последних двух матчах выиграла у «Милана» (2:1) и «Лечче» (6:0). Видно, в какой замечательной форме находится команда.

Про «Рому» такого же не сказать. Иван Юрич, сменивший Даниэле Де Росси, оказался под критикой из-за слабых результатов римлян. Виной тому послужила трёхматчевая безвыигрышная серия. Во время неё «волки» уступили «Эльфсборгу» (0:1) и «Интеру» (0:1), а вничью сыграли с «Монцей» (1:1). Благо в минувшей встрече «Роме» удалось обыграть «Динамо» (1:0) благодаря голу Артёма Довбика. Да и то с пенальти.

Поставим на победу «Фиорентины» за 2.60. «Лилии» набрали приличный ход, идут с беспроигрышной серией и смотрятся гораздо увереннее «Ромы». Римлянам нужно выдохнуть и поймать кураж. Иначе они будут спускаться всё ниже в таблице Серии А.