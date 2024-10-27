«Филадельфия» — «Монреаль»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Филадельфия» — «Монреаль».

Ставка: тотал больше 6.5 гола за 2.10.

Начало нового сезона «Канадиенс» омрачила серьёзная травма обменянного у «Коламбуса» Патрика Лайне. Нападающий выбыл на срок от двух до трёх месяцев. Кто знает, может быть, если бы форвард не получил повреждение, «Монреаль» одержал бы больше двух побед.

В целом нападение у «Канадиенс» имеет очень хороший потенциал. Тройка Коул Кофилд — Ник Судзуки — Юрай Слафковски регулярно доставляет большие проблемы защите и голкиперам соперников. Однако что касается обороны, то тут и у «Монреаля» проходной двор.

Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 6.5 шайбы с коэффициентом 2.10. Выявить фаворита не представляется возможным, потому что команды очень нестабильны и проблемны. Зато у обеих есть перспективные результативные форварды и напрочь отсутствует крепость в задней линии.