«Колорадо» — «Оттава»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Колорадо» — «Оттава».

Ставка: победа «Колорадо» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.27.

Финский вратарь Аннунен в последних трёх матчах пропустил всего лишь четыре шайбы и совершил целых 75 сейвов. Почувствовав надёжность за спиной, полевые «Эвеланш» стали выступать увереннее и собраннее. Результативность лидеров «Колорадо» начала окупаться. Кстати, у Натана Маккиннона и Кейла Макара в текущем сезоне нет ни одного матча без набранных очков. Отличное подспорье им составляет Микко Рантанен.

В Денвере Маккиннон, Макар и Рантанен устроят «Оттаве» большое испытание на прочность. Пока не особо понятно, как влияет на «Сенаторз» назначение Трэвиса Грина на должность главного тренера. На предыдущих местах работы специалист оставил после себя негативное впечатление.

С «Оттавой» у Грина пока что всё 50 на 50. Команда выиграла четыре из семи матчей, что неплохо, но три победы одержала дома. На выезде «Сенаторз» победили «Юту» (4:0), у которой отчётливо наблюдается спад. Уступили они «Монреалю» (1:4) и «Вегасу» (4:6).

С одной стороны, «Оттава» может прибавить и попробовать побороться за получение путёвки в плей-офф. С другой – клубу с давних времён не хватает глубины состава. Обмен Линуса Улльмарка в межсезонье должен был решить давнюю проблему, но в матчах с «Монреалем» и «Вегасом» вратарь совершил только 44 сейва и пропустил девять шайб.

Стараний лидеров «Сенаторз», в том числе опытного ветерана Клода Жиру и неудержимого Брэди Ткачука, далеко не всегда оказывается достаточно. Может быть, «Оттава» и сумеет навязать борьбу набравшему отличный ход «Колорадо», но маловероятно, что у подопечных Грина получится зацепиться за очки.

Заключить пари на победу «Эвеланш» и тотал больше 5.5 шайбы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27. В том, что встреча получится результативной, не возникает сомнений. У обоих клубов отличное нападение, но нередко проваливается защита и подводят вратари.