«Крылья Советов» — «Краснодар»: букмекеры назвали фаворита матча

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В понедельник, 28 октября, завершится программа 13-го тура Российской Премьер-Лиги. В Самаре на стадионе «Солидарность Арена» состоится матч «Крылья Советов» — «Краснодар», стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2.03, что приблизительно равно 48% вероятности.

Победа «Крыльев Советов» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90 — около 25% вероятности. Ничья соразмерна, имеет коэффициент в районе 3.70 (27%).

Вместе с тем аналитики сомневаются, что заключительная встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.