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Букмекеры спрогнозировали счёт матча «Крылья Советов» — «Краснодар»

Букмекеры спрогнозировали счёт матча «Крылья Советов» — «Краснодар»
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В понедельник, 28 октября, завершится программа 13-го тура Российской Премьер-Лиги. В Самаре на стадионе «Солидарность Арена» состоится матч «Крылья Советов» — «Краснодар», стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

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Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2.03, что приблизительно равно 48% вероятности.

Победа «Крыльев Советов» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90 — около 25% вероятности. Ничья соразмерна, имеет коэффициент в районе 3.70 (27%).

Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (6.30). Победа «Краснодара» 1:0 идёт за 7.40, точный счёт 2:1 в пользу «быков» доступен за 8.50.

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